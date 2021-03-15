Головний санлікар України захворів на коронавірус

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко перебуває на лікарняному, оскільки у нього діагностували коронавірус.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Отримав позитивний ПЛР на ковід Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи!".

Деталі: Окремо Ляшко зазначив, що всі вакцини проти COVID-19 , у першу чергу розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я.

Наразі санлікар перебуває на лікарняному до:

1) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;

2) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР) без лабораторного обстеження;

3) відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

Що було раніше: Головний санлікар Віктор Ляшко публічно вакцинувався проти коронавірусу індійською вакциною Covishield 2 березня.

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