Главный санврач Украины заболел коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!".

Детали: Отдельно Ляшко отметил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.

Сейчас санврач находится на больничном до:

1) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

2) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты постановки материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;

3) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Что было ранее: Главный санврач Виктор Ляшко публично вакцинировался против коронавируса индийской вакциной Covishield 2 марта.

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