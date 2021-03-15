Низка країн призупинили використання вакцини AstraZeneca
Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
Франція і Італія зробили відповідні заяви після рішення Німеччини.
Федеральне міністерство охорони здоров’я Німеччини оголосило, що тимчасово зупиняє використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха (PEI).
Експерти Інституту дійшли висновку, що у зв’язку з повідомленнями про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації необхідні додаткові дослідження.
Cadena Ser з посиланням на главу МОЗ Кароліну Даріас повідомила, що влада Іспанії щонайменше на 15 днів припиняє використання вакцини AstraZeneca.
Індонезія теж відклала вакцинацію, очікуючи відповідь ВООЗ у зв'язку з побоюваннями через тромби, повідомляє міністр охорони здоров'я країни.
Нагадаємо, перед цим вже низка європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після утворення тромбів у деяких щеплених пацієнтів у Данії. На цей час не доведено, що ці випадки пов’язані з вакцинацією.
Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.
Міністр охорони здоров’я Німеччини спершу заявляв, що країна не планує призупиняти використання вакцини на час розслідування.
Зауважимо, що в Україні відбувається вакцинація вакцинами від AstraZeneca.