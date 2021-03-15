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Низка країн призупинили використання вакцини AstraZeneca

Понеділок, 15 березня 2021, 19:03

Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.

Франція і Італія зробили відповідні заяви після рішення Німеччини.

Федеральне міністерство охорони здоров’я Німеччини оголосило, що тимчасово зупиняє використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха (PEI).

Експерти Інституту дійшли висновку, що у зв’язку з повідомленнями про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації необхідні додаткові дослідження.

Cadena Ser з посиланням на главу МОЗ Кароліну Даріас повідомила, що влада Іспанії щонайменше на 15 днів припиняє використання вакцини AstraZeneca.

Індонезія теж відклала вакцинацію, очікуючи відповідь ВООЗ у зв'язку з побоюваннями через тромби, повідомляє міністр охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, перед цим вже низка європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після утворення тромбів у деяких щеплених пацієнтів у Данії. На цей час не доведено, що ці випадки пов’язані з вакцинацією.  

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

Міністр охорони здоров’я Німеччини спершу заявляв, що країна не планує призупиняти використання вакцини на час розслідування.

Зауважимо, що в Україні відбувається вакцинація вакцинами від AstraZeneca.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинавакцинація
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