Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.

Об этом заявили министерство здравоохранения Германия, президент Франции Эмануэль Макрон и агентство по лекарствам Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel и Reuters.

Франция и Италия сделали соответствующие заявления после решения Германии.

Федеральное министерство здравоохранения Германии объявило, что временно останавливает использования вакцины AstraZeneca по рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI).

Эксперты института пришли к выводу, что в связи с сообщениями о развитии тромбов у некоторых людей после вакцинации необходимы дополнительные исследования.

Cadena Ser со ссылкой на главу Минздрава Каролину Дариас сообщила, что власти Испании минимум на 15 дней приостанавливают использование вакцины AstraZeneca.

Индонезия тоже отложила вакцинацию в ожидании ответа ВОЗ в связи с опасениями из-за тромбов, сообщает министр здравоохранения страны.

Напомним, перед этим уже ряд европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после образования тромбов у некоторых привитых пациентов в Дании. В настоящее время не доказано, что эти случаи связаны с вакцинацией.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и во время расследования, и что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

Министр здравоохранения Германии сначала заявлял, что страна не планирует приостанавливать использование вакцины на время расследования.

Заметим, что в Украине проходит вакцинация вакцинами от AstraZeneca.