Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше країн ЄС призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

Вівторок, 16 березня 2021, 10:14
Більше країн ЄС призупинили щеплення вакциною AstraZeneca
Фото imago-images.de

Кілька держав ЄС приєднались до рішення інших членів Євросоюзу призупинити вакцинацію препаратом від AstraZeneca із запобіжною метою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шведське агентство охорони здоров'я заявило, що припиняє щеплення проти COVID-19 із використанням вакцини AstraZeneca, передає SVT.

"Рішення є запобіжним засобом ... Є добрі дані про вакцину, але все ж важливо призупинити вакцинацію до тих пір, поки EMA (регулятор ЄС) не встановить, чи можуть ці події (утворення тромбів) бути пов'язані з вакцинацією", - заявив державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Словенія також тимчасово припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

"Експертна група із обережності запропонувала тимчасову зупинку до прийняття рішення Європейським агентством з лікарських засобів", - заявив міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукар.

Держагентство з питань ліків Латвії рекомендувало пунктам вакцинації не використовувати вакцину AstraZeneca і залишити флакони зберігатися в холодильниках, повідомляє Delfi. Цей крок є "додатковим запобіжним заходом", поки ведеться додаткове вивчення дії вакцини, і жодних проблем з використанням препарату у Латвії не зафіксовано, йдеться у повідомленні агентств.

Низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про можливі серйозні побічні ефекти.

Минулого тижня аналогічне рішення було прийнято Данією і Норвегією – через те, що у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що поки що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами, і людям не слід панікувати.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня, щоб розглянути проблеми, пов'язані з вакциною від коронавірусу COVID-19 англо-шведської компанії AstraZeneca.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусШвеціяЛатвіяСловенія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: