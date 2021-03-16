Більше країн ЄС призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

Кілька держав ЄС приєднались до рішення інших членів Євросоюзу призупинити вакцинацію препаратом від AstraZeneca із запобіжною метою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шведське агентство охорони здоров'я заявило, що припиняє щеплення проти COVID-19 із використанням вакцини AstraZeneca, передає SVT.

"Рішення є запобіжним засобом ... Є добрі дані про вакцину, але все ж важливо призупинити вакцинацію до тих пір, поки EMA (регулятор ЄС) не встановить, чи можуть ці події (утворення тромбів) бути пов'язані з вакцинацією", - заявив державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Словенія також тимчасово припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

"Експертна група із обережності запропонувала тимчасову зупинку до прийняття рішення Європейським агентством з лікарських засобів", - заявив міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукар.

Держагентство з питань ліків Латвії рекомендувало пунктам вакцинації не використовувати вакцину AstraZeneca і залишити флакони зберігатися в холодильниках, повідомляє Delfi. Цей крок є "додатковим запобіжним заходом", поки ведеться додаткове вивчення дії вакцини, і жодних проблем з використанням препарату у Латвії не зафіксовано, йдеться у повідомленні агентств.

Низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про можливі серйозні побічні ефекти.

Минулого тижня аналогічне рішення було прийнято Данією і Норвегією – через те, що у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що поки що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами, і людям не слід панікувати.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня, щоб розглянути проблеми, пов'язані з вакциною від коронавірусу COVID-19 англо-шведської компанії AstraZeneca.