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Больше стран ЕС приостановили прививки вакциной AstraZeneca

Вторник, 16 марта 2021, 11:14
Фото imago-images.de

Несколько государств ЕС присоединились к решению других членов Евросоюза приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca с целью предосторожности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шведское агентство здравоохранения заявило, что прекращает прививки против COVID-19 с использованием вакцины AstraZeneca, передает SVT.

"Решение является мерой предосторожности... Есть хорошие данные о вакцине, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA (регулятор ЕС) не ответит, могут ли эти события (образование тромбов) быть связаны с вакцинацией", - заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Словения также приостановила использование вакцины против коронавируса AstraZeneca.

"Экспертная группа из предосторожности предложила временную остановку до принятия решения Европейским агентством по лекарственным средствам", - заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

Госагентство по вопросам лекарств Латвии рекомендовало пунктам вакцинации не использовать вакцину AstraZeneca и оставить флаконы храниться в холодильниках, сообщает Delfi. Этот шаг является "дополнительным мерой предосторожности", пока ведется дополнительное изучение действия вакцины, и никаких проблем с использованием препарата в Латвии не зафиксировано, говорится в сообщении агентства.

Ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока нет доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.

Темы: коронавирусШвецияЛатвияСловения


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