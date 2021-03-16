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Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає

Вівторок, 16 березня 2021, 10:44
Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає
Фото ОПУ

Володимир Зеленський дещо піднявся у президентському рейтингу, водночас зросла підтримка і одного з його найближчих суперників.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня   

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)". 

 

Деталі: Проголосувати за нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка планують 20% опитаних, за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 17%, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 10%.

За голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка – 6%, за експрем’єра Володимира Гройсмана – 3%, за голову секретаріату ВО "Свобода" Руслана Кошулинського – 3%.

Лідера Радикальної партії Олега Ляшка готові підтримати 2%, спікера ВР Дмитра Разумкова – 2%, голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 2%, представника Опоблоку Олександра Вілкула – 1% і мера Києва Віталія Кличка – 1%.

У випадку, якби кандидатом від партії "ОПЗЖ" замість Бойка був Віктор Медведчук, голоси розподілилися б таким чином: Зеленського підтримали б 28%, Порошенка – 20%, Тимошенко – 10,5%, Медведчука – 8%. 

 

Смешко за таких умов міг би розраховувати на голоси 7% виборців, Гройсман – 4%, Разумков – 4%, Вілкул – 3%, Кошулинський – 2,5%, Ляшко – 2%, Гриценка – 2% та Кличко – 1%.

Дослідження тривало з 5 по 9 березня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

  • Згідно з лютневим опитуванням Центру Разумкова, Володимира Зеленського на виборах президента готові були підтримати 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
  • Співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 20%, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка – 18% та лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

Українська правда

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Теми: вибориЗеленськийпрезидентопитування
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