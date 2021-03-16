Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла, но и соперник не отстает

Владимир Зеленский немного поднялся в президентском рейтинге, вместе с тем выросла поддержка и одного из его ближайших соперников.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)".

Детали: Проголосовать за нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко планируют 20% опрошенных, за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко – 17%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 10%.

За председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6%, за экс-премьера Владимира Гройсмана – 3%, за главу секретариата ВО "Свобода" Руслана Кошулинского – 3%.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 2%, спикера ВР Дмитрия Разумкова – 2%, председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 2%, представителя Оппоблока Александра Вилкула – 1% и мэра Киева Виталия Кличко – 1%.

В случае, если бы кандидатом от партии "ОПЗЖ" вместо Бойко был Виктор Медведчук, голоса распределились бы следующим образом: Зеленского поддержали бы 28%, Порошенко – 20%, Тимошенко – 10,5%, Медведчука – 8%.

Смешко при таких условиях мог бы рассчитывать на голоса 7% избирателей, Гройсман – 4%, Разумков – 4%, Вилкул – 3%, Кошулинский – 2,5%, Ляшко – 2%, Гриценко – 2% и Кличко – 1%.

Исследование проходило с 5 по 9 марта. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: