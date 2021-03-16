Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Якби скоро вибори: найкращі шанси пройти у Верховну Раду мають чотири політсили

Вівторок, 16 березня 2021, 11:47

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу", політсила п'ятого президента Петра Порошенка і ОПЗЖ - "дихають в спину".

Джерело: результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 5 по 9 березня

Деталі: За партію влади готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За партію "Європейська солідарність" готові голосувати відповідно 13% і 20% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 13% і 18%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 9%.

Партію "Сила і честь" готові підтримати відповідно 4% і 5% респондетів, партію "Голос" — відповідно 3% і 3%, ВО "Свобода" — відповідно 2,5% і 3%,  партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, "Партію Шарія" — відповідно 1% і 2%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 1% і 1%, партію "Опозиційний блок" — відповідно 1% і 1%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%. 

 

Додатково: Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: Верховна Радавиборисоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРечник ТКГ на прохання писати українською послав на 3 букви

Маруся Звіробій знялася з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода"

Якби скоро вибори: найкращі шанси пройти у Верховну Раду мають чотири політсили

Президентський рейтинг: підтримка Зеленського дещо зросла, але й суперник не відстає

Більше країн ЄС призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

виправлено У Києві різкий стрибок хворих на COVID

Усі новини...
Верховна Рада
Разумков сумнівається, що нардепів можна покарати за Харківські угоди щодо ЧФ РФ
У Верховній Раді виступить президент Литви
Рада може наступного тижня скасувати перехід на літній час
Останні новини
14:07
Назустріч новому конфлікту з Польщею: "Арену Львів" хочуть назвати на честь Бандери
14:01
В оновленому списку МОЗ у "червоній зоні" - всі європейські сусіди України, крім Румунії
14:00
Санкції проти Медведчука підтримують більше половини українців - опитування
13:45
99-річного принца Філіпа виписали з лікарні
13:41
Фонд соцстрахування попереджає про затримки у фінансуванні лікарняних і декретних
13:35
Киянину дали 4 роки в’язниці: "мінував" поштове відділення
13:32
МКІП хоче визнати Гостиний двір пам’яткою національного значення
13:28
Рада скерувала до КС законопроєкт про призначення директорів ДБР і НАБУ
13:25
відеоВійськові витратили 600 млн на непридатну систему управління армією - ЗМІ
13:25
В Україні у 2020 році за домашнє насильство засудили в 4 рази більше осіб
Усі новини...