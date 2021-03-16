Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Если скоро выборы: лучшие шансы пройти в Верховную Раду имеют четыре политсилы

Вторник, 16 марта 2021, 10:47
Если скоро выборы: лучшие шансы пройти в Верховную Раду имеют четыре политсилы

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа", политсила пятого президента Петра Порошенко и ОПЗЖ - "дышат в спину".

Источник: результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: За партию власти готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы голосовать соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 13% и 18%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 9%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 4% и 5% респондетов, партию "Голос" - соответственно 3% и 3%, ВО "Свобода" - соответственно 2,5% и 3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 3%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, "партию Шария" - соответственно 1% и 2%, партию "Громадянська позиція" - соответственно 1% и 1%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

 

Дополнительно: Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радавиборысоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: