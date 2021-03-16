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Если скоро выборы: лучшие шансы пройти в Верховную Раду имеют четыре политсилы

Вторник, 16 марта 2021, 11:47

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа", политсила пятого президента Петра Порошенко и ОПЗЖ - "дышат в спину".

Источник: результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: За партию власти готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы голосовать соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 13% и 18%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 9%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 4% и 5% респондетов, партию "Голос" - соответственно 3% и 3%, ВО "Свобода" - соответственно 2,5% и 3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 3%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, "партию Шария" - соответственно 1% и 2%, партию "Громадянська позиція" - соответственно 1% и 1%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

 

Дополнительно: Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: Верховная Радавиборысоциология


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