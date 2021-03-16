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Зеленський обійшов би всіх суперників у другому турі виборів президента – опитування

Вівторок, 16 березня 2021, 12:15

У другому турі виборів президента, якби обирали з 4 кандидатів, перемогу би здобув чинний президент Володимир Зеленський.

Джерело: результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 5 по 9 березня

Деталі: Респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б у другому турі виборів президента.

Другий тур соціологи моделювали серед 4 кандидатів: чинного президента Володимира Зеленського, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка, п’ятого президента Петра Порошенка, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Зеленський у другому турі здобуває перемогу в усіх суперників і стає переможцем президентських виборів.

Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко виграє лише у Бойка.

При цьому майже 50% респондентів відзначили, що не підуть на вибори або ж не змогли відповісти. 

 
 
 

Дослідження провела соцслужба центру Разумкова з 5 по 9 березня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда
Теми: президентвибориопитуваннясоціологіяЗеленський


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