Зеленський обійшов би всіх суперників у другому турі виборів президента – опитування

У другому турі виборів президента, якби обирали з 4 кандидатів, перемогу би здобув чинний президент Володимир Зеленський.

Джерело: результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 5 по 9 березня

Деталі: Респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б у другому турі виборів президента.

Другий тур соціологи моделювали серед 4 кандидатів: чинного президента Володимира Зеленського, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка, п’ятого президента Петра Порошенка, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Зеленський у другому турі здобуває перемогу в усіх суперників і стає переможцем президентських виборів.

Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко виграє лише у Бойка.

При цьому майже 50% респондентів відзначили, що не підуть на вибори або ж не змогли відповісти.

Дослідження провела соцслужба центру Разумкова з 5 по 9 березня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.