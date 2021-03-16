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Зеленский обошел бы всех соперников во втором туре выборов президента – опрос

Вторник, 16 марта 2021, 11:15
Зеленский обошел бы всех соперников во втором туре выборов президента – опрос

Во втором туре выборов президента, если бы выбирали из 4 кандидатов, победу бы одержал действующий президент Владимир Зеленский.

Источник: результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: Респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы во втором туре выборов президента.

Второй тур социологи моделировали среди 4 кандидатов: действующего президента Владимира Зеленского, нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко, пятого президента Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Зеленский во втором туре побеждает всех соперников и становится победителем президентских выборов.

Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко выигрывает только у Бойко.

При этом почти 50% респондентов отметили, что не пойдут на выборы или затруднились ответить.

 
 
 

Исследование провела соцслужба центра Разумкова с 5 по 9 марта методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: президентвиборыопроссоциологияЗеленский
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