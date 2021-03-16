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СБУшник викрав людину і вимагав близько €90 тисяч

Вівторок, 16 березня 2021, 12:59
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ, який в інтересах російської компанії викрав мешканця Харкова та вимагав у нього близько €90 тисяч.  

Джерело: сайт ДБРсайт СБУ

Дослівно: "Встановлено, що минулого року правоохоронець вступив у змову з трьома цивільними особами.

Вони викрали колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії та вимагали у нього €40 тисяч і 1,6 млн грн, які представники російської компанії помилково вважали своєю власністю".

Деталі: Повідомляється, що чоловіка відпустили лише після того, як він погодився сплатити всю суму коштів. 

 

У ДБР відзначили, що працівник СБУ переховувався, але його затримали на підставі рішення слідчого судді. Пізніше йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. 

 

Наразі усім фігурантам провадження повідомили про підозру у викрадені людини (ч. 2 ст. 146 КК України) та у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці.

Служба безпеки України зазначила, що "продовжує системне очищення власних лав".

У пресслужбі додали, що операція проводилась СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

Українська правда
Теми: СБУДБРарешт


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