Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУшник викрав людину і вимагав близько €90 тисяч

Вівторок, 16 березня 2021, 11:59
СБУшник викрав людину і вимагав близько €90 тисяч
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ, який в інтересах російської компанії викрав мешканця Харкова та вимагав у нього близько €90 тисяч.  

Джерело: сайт ДБРсайт СБУ

Дослівно: "Встановлено, що минулого року правоохоронець вступив у змову з трьома цивільними особами.

Вони викрали колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії та вимагали у нього €40 тисяч і 1,6 млн грн, які представники російської компанії помилково вважали своєю власністю".

Деталі: Повідомляється, що чоловіка відпустили лише після того, як він погодився сплатити всю суму коштів. 

 

У ДБР відзначили, що працівник СБУ переховувався, але його затримали на підставі рішення слідчого судді. Пізніше йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. 

 

Наразі усім фігурантам провадження повідомили про підозру у викрадені людини (ч. 2 ст. 146 КК України) та у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці.

Служба безпеки України зазначила, що "продовжує системне очищення власних лав".

У пресслужбі додали, що операція проводилась СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУДБРарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: