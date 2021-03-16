СБУшник викрав людину і вимагав близько €90 тисяч

Державне бюро розслідувань затримало оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ, який в інтересах російської компанії викрав мешканця Харкова та вимагав у нього близько €90 тисяч.

Джерело: сайт ДБР, сайт СБУ

Дослівно: "Встановлено, що минулого року правоохоронець вступив у змову з трьома цивільними особами.

Вони викрали колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії та вимагали у нього €40 тисяч і 1,6 млн грн, які представники російської компанії помилково вважали своєю власністю".



Деталі: Повідомляється, що чоловіка відпустили лише після того, як він погодився сплатити всю суму коштів.

У ДБР відзначили, що працівник СБУ переховувався, але його затримали на підставі рішення слідчого судді. Пізніше йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Наразі усім фігурантам провадження повідомили про підозру у викрадені людини (ч. 2 ст. 146 КК України) та у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).



Підозрюваним загрожує до 7 років в’язниці.

Служба безпеки України зазначила, що "продовжує системне очищення власних лав".

У пресслужбі додали, що операція проводилась СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.