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СБУшник похитил человека и требовал около €90 тысяч

Вторник, 16 марта 2021, 12:59
Фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который в интересах российской компании похитил жителя Харькова и требовал у него около €90 тысяч.

Источник: сайт ГБРсайт СБУ

Дословно: "Установлено, что в прошлом году правоохранитель вступил в сговор с тремя гражданскими лицами.

Они похитили бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании и требовали у него €40 тысяч и 1,6 млн грн, которые представители российской компании ошибочно считали своей собственностью".

Детали: Сообщается, что мужчину отпустили только после того, как он согласился оплатить всю сумму денег. 

 

В ГБР отметили, что сотрудник СБУ скрывался, но был задержан на основании решения следственного судьи. Позже ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

 

Сейчас всем фигурантам производства сообщили о подозрении в похищении человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и в вымогательстве (ч . 2 ст. 189 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины отметила, что "продолжает системную очистку собственных рядов".

В пресс-службе добавили, что операция проводилась СБУ совместно с ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора.

Украинская правда
Темы: СБУГБРарест


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