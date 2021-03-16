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Кулеба пояснив, чому країни ЄС не поділяться вакцинами з Україною вчасно

Вівторок, 16 березня 2021, 12:06
Кулеба пояснив, чому країни ЄС не поділяться вакцинами з Україною вчасно
Фото kmu.gov.ua

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що надлишкові дози вакцин із країн ЄС не надійдуть до України відповідно до досягнутих домовленостей через зірваний графік поставок вакцин до цих держав.

Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Словенії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"У нас ще з минулого року були переговори і домовленості з деякими країнами ЄС про те, що вони поділяться з Україною вакциною. Конкретні домовленості були досягнуті. Але графік постачання вакцини до самих цих країн ЄС був по суті зірваний. Відповідно посунулися і дати, коли ці країни можуть поділитися з нами надлишками вакцини", - сказав Кулеба.

Він додав, що отримання надлишкових доз вакцини з європейських держав – лише один із потенційних каналів постачання вакцини, а Україна фокусується на контрактах з безпосередніми виробниками вакцини.

Наприкінці лютого глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірусУкраїнаКулеба Дмитро
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