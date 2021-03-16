Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба объяснил, почему страны ЕС не поделятся вакцинами с Украиной вовремя

Вторник, 16 марта 2021, 13:06
Фото kmu.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избыточные дозы вакцин из стран ЕС не поступят в Украину в оговоренные сроки из-за сорванного графика поставок вакцин в эти государства.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении во вторник, сообщает "Европейская правда".

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. Конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны был по сути сорван. Соответственно, сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - сказал Кулеба.

Он добавил, что получение избыточных доз вакцины из европейских государств - лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины, а Украина фокусируется на контрактах с непосредственными производителями вакцины.

В конце февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украины излишков вакцины от коронавируса.

Темы: ЕСвакцинациякоронавирусУкраинаКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПредставитель ТКГ на просьбу писать на украинском языке послал на 3 буквы

Маруся Звиробий снялась с выборов в пользу кандидата от ВО "Свобода"

Если скоро выборы: лучшие шансы пройти в Верховную Раду имеют четыре политсилы

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла, но и соперник не отстает

Больше стран ЕС приостановили прививки вакциной AstraZeneca

исправлено В Киеве резкий скачок больных COVID

Все новости...
ЕС
Криклий назвал новый дедлайн подписания соглашения с ЕС об открытом небе
На Закарпатье разоблачили канал переправки россиян в ЕС
Еврокомиссия начала процедуру против Британии за невыполнение соглашения по Brexit
Последние новости
14:00
Санкции против Медведчука поддерживают более половины украинцев - опрос
13:45
99-летнего принца Филиппа выписали из больницы
13:41
Фонд соцстрахования предупреждает о задержках в финансировании больничных и декретных
13:35
Киевлянину дали 4 года тюрьмы: "минировал" почтовое отделение
13:32
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения
13:28
Рада направила в КС законопроект о назначении директоров ГБР и НАБУ
13:25
видеоВоенные потратили 600 млн на непригодную систему управления армией - СМИ
13:25
В Украине в 2020 году за домашнее насилие осудили в 4 раза больше человек
13:24
Разумкову доверяют больше всего, конкуренцию Зеленскому составляет Притула
13:12
В СНБО объяснили, когда могут рассмотреть санкции против Коломойского
Все новости...