Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба объяснил, почему страны ЕС не поделятся вакцинами с Украиной вовремя

Вторник, 16 марта 2021, 12:06
Кулеба объяснил, почему страны ЕС не поделятся вакцинами с Украиной вовремя
Фото kmu.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избыточные дозы вакцин из стран ЕС не поступят в Украину в оговоренные сроки из-за сорванного графика поставок вакцин в эти государства.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении во вторник, сообщает "Европейская правда".

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. Конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны был по сути сорван. Соответственно, сдвинулись и даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - сказал Кулеба.

Он добавил, что получение избыточных доз вакцины из европейских государств - лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины, а Украина фокусируется на контрактах с непосредственными производителями вакцины.

В конце февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

В начале февраля вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились на перепродажу Украины излишков вакцины от коронавируса.

Темы: ЕСвакцинациякоронавирусУкраинаКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
ЕС
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
Как мы (не) выполняем требования от ЕС в борьбе с коррупцией
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: