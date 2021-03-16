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Російський вертоліт порушив повітряний простір України

Вівторок, 16 березня 2021, 17:35
ілюстративне фото

Російський вертоліт порушив повітряний простір України, Державна прикордонна служба направила російській стороні лист з вимогою повідомити обставини, що призвели до порушення.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: 16 березня прикордонний наряд ДПСУ в Сумській області зафіксував заліт вертольоту (за ознаками - Мі-8 -ред.) з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.

За словами Демченка, наразі очікується відповідь від прикордонників Росії.

За цим фактом ДПСУ також негайно поінформувала всі зацікавлені міністерства та відомства.

Українська правда
Теми: авіакордонРосіяПрикордонна служба


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