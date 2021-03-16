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Російський вертоліт порушив повітряний простір України

Вівторок, 16 березня 2021, 19:58
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
ілюстративне фото

Російський вертоліт порушив повітряний простір України, Державна прикордонна служба направила російській стороні лист з вимогою повідомити обставини, що призвели до порушення.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: 16 березня прикордонний наряд ДПСУ в Сумській області зафіксував заліт вертольоту (за ознаками - Мі-8 -ред.) з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.

За словами Демченка, наразі очікується відповідь від прикордонників Росії.

За цим фактом ДПСУ також негайно поінформувала всі зацікавлені міністерства та відомства.

Upd. У Повітряних силах ЗСУ запевнили, що цілодобово несуть чергування в системі протиповітряної оборони країни, але не зафіксували порушення кордону російським вертольотом, оскільки це неможливо на таких відстанях.

Дослівно: "Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність гвинтокрила на даній ділянці кордону, втім зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотні метрів, не є можливим".

Українська правда

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Теми: авіакордонРосіяПрикордонна служба
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