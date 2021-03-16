Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины, Государственная пограничная служба направила российской стороне письмо с требованием сообщить обстоятельства, которые привели к нарушению.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 16 марта пограничный наряд ГПСУ в Сумской области зафиксировал залет вертолета (по признакам - Ми-8 -ред.) из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего вертолет завернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства.

Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.

По словам Демченко, ответ от пограничников России ожидается.

По данному факту ГПСУ также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.