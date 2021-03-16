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Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины

Вторник, 16 марта 2021, 19:58
Российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины
иллюстративное фото

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины, Государственная пограничная служба направила российской стороне письмо с требованием сообщить обстоятельства, которые привели к нарушению.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 16 марта пограничный наряд ГПСУ в Сумской области зафиксировал залет вертолета (по признакам - Ми-8 -ред.) из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего вертолет завернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства.

Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.

По словам Демченко, ответ от пограничников России ожидается.

По данному факту ГПСУ также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.

Upd.  В Воздушных силах ВСУ заверили, что круглосуточно несут дежурство в системе противовоздушной обороны страны, но не зафиксировали нарушение границы российским вертолетом, поскольку это невозможно на таких расстояниях.

Дословно: "Дежурные силы Воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, впрочем, зафиксировать такое ​​незначительное расстояние (факт нарушения), как полусотня метров, не представляется возможным".

Украинская правда

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Темы: авиаграницаРосcияПограничная служба
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