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На Луганщині виявили заборонене російське озброєння

Вівторок, 16 березня 2021, 18:18

Правоохоронці задокументували черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини та постачання озброєння країною-агресором – присутність заборонених бойових мін.

Джерело: прокуратура Луганської області

Дослівно: "На території населених пунктів Трьохізбенка та Кримське Щастинського району, Катеринівка та Новотошківське Сєвєродонецького району, де раніше дислокувалися незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ, виявлено боєприпаси російського виробництва – 3 бойові протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 та фрагмент протипіхотної осколкової міни ПОМ-2.

Засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ та застосовуються представниками НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України. Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво, передачу протипіхотних мін та про їх знищення".

Деталі: Речові докази задокументували, а міни знешкодили.

 

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаРосія


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