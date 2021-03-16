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На Луганщине обнаружили запрещенное международными договорами российское вооружение

Вторник, 16 марта 2021, 17:18
На Луганщине обнаружили запрещенное международными договорами российское вооружение

Правоохранители задокументировали очередной факт присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины и поставки вооружения страной-агрессором - присутствие запрещенных боевых мин.

Источник: прокуратура Луганской области

Дословно: "На территории населенных пунктов Трехизбенка и Крымское Счастьенского района, Екатериновка и Новотошковское Северодонецкого района, где ранее дислоцировались незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ, обнаружены боеприпасы российского производства - 3 боевых противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ -2.

Средства поражения такого типа не состоят на вооружении ВСУ и применяются представителями НЗФ оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины.  Через свои конструктивные характеристики они запрещены международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производство, передачу противопехотных мин и об их уничтожении".

Детали: Вещественные доказательства задокументировали, а мины обезвредили.

 

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаРосcия
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