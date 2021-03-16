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Гендиректор "Укроборонпрому" ізолювався в Японії через коронавірус

Вівторок, 16 березня 2021, 18:26

Очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв отримав позитивний тест на корона вірус під час візиту до Японії.

Джерело: Повідомлення "Укроборонпрому" у Facebook

Дослівно: "Юрій Гусєв отримав позитивний тест на COVID-19 під час візиту до Японії у складі офіційної української делегації.

Наразі очільник Концерну перебуває в Посольстві України в Японії на самоізоляції".

Деталі: Сам Гусєв повідомив, що почувається добре, але через різницю у часі коментувати ситуацію буде вже у середу.

Українська правда
Теми: ЯпоніяУкроборонпромкоронавірус


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