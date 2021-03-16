Гендиректор "Укроборонпрома" изолировался в Японии из-за коронавирус
Вторник, 16 марта 2021, 18:26
Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев получил положительный тест на коронавирус во время визита в Японию.
Источник: Сообщение "Укроборонпрома" в Facebook
Дословно: "Юрий Гусев получил положительный тест на COVID-19 во время визита в Японию в составе официальной украинской делегации.
Сейчас глава концерна находится в Посольстве Украины в Японии на самоизоляции".
Детали: Сам Гусев сообщил, что чувствует себя хорошо, но из-за разницы во времени комментировать ситуацию будет уже в среду.