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Гендиректор "Укроборонпрома" изолировался в Японии из-за коронавирус

Вторник, 16 марта 2021, 18:26

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев получил положительный тест на коронавирус во время визита в Японию.

Источник: Сообщение "Укроборонпрома" в Facebook

Дословно: "Юрий Гусев получил положительный тест на COVID-19 во время визита в Японию в составе официальной украинской делегации.

Сейчас глава концерна находится в Посольстве Украины в Японии на самоизоляции".

Детали: Сам Гусев сообщил, что чувствует себя хорошо, но из-за разницы во времени комментировать ситуацию будет уже в среду.

Темы: ЯпонияУкроборонпромкоронавирус


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