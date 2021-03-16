Регулятор ЄС: немає ознак, що вакцина AstraZeneca призводить до утворення тромбів

Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (EMA) заявило, що "немає жодних ознак" того, що вакцина проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca є причиною появи тромбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Європейське агентство з лікарських засобів проводить оцінку випадків у кожному конкретному випадку і, як очікується, завершить свій огляд у четвер, заявила виконавчий директор EMA Емер Кук.

Огляд розпочався після того, як звіт Норвезького агентства з лікарських засобів виявив випадки утворення тромбів у чотирьох дорослих, яким ввели вакцину проти COVID-19.

Але у вівторок EMA заявила, що "твердо переконана", що переваги вакцини перевищують ризик побічних ефектів.

"Я хочу також підкреслити, що в даний час немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани (утворення тромбів)" - сказала Кук.

"Вони (тромби) не з’являлися під час клінічних випробувань, і вони не внесені до списку відомих або очікуваних побічних явищ цієї вакцини" – додала вона.

За її словами, під час клінічних випробувань як вакциновані, так і люди, які отримували плацебо, продемонстрували дуже малу кількість розвитку тромбів.

"Кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей, загалом, здається, не є більшою, ніж у загальної популяції" – зазначила Кук.

Всесвітня організація охорони здоров’я також закликає країни продовжувати використовувати вакцину.

Низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про можливі серйозні побічні ефекти.

Минулого тижня аналогічне рішення було прийнято Данією і Норвегією – через те, що у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що поки що не існує жодного доведеного зв'язку між вакцинацією та побічними ефектами, і людям не слід панікувати.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня, щоб розглянути проблеми, пов'язані з вакциною від коронавірусу COVID-19 англо-шведської компанії AstraZeneca.