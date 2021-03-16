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Регулятор ЕС: нет признаков, что вакцина AstraZeneca приводит к образованию тромбов

Вторник, 16 марта 2021, 17:35

Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (EMA) заявило, что "нет никаких признаков" того, что вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca является причиной возникновения тромбов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Европейское агентство по лекарственным средствам проводит оценку в каждом конкретном случае и, как ожидается, завершит свое рассмотрение в четверг, заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.

Рассмотрение началось после того, как отчет Норвежского агентства по лекарственным средствам обнаружил случаи образования тромбов у четырех взрослых, которым ввели вакцину против COVID-19.

Но во вторник в EMA заявили: они "твердо убеждены", что преимущества вакцины превышают риск побочных эффектов.

"Я хочу также подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния (образование тромбов)", - сказала Кук.

"Они (тромбы) не появлялись во время клинических испытаний, и они не внесены в список известных или ожидаемых побочных явлений этой вакцины", - добавила она.

По ее словам, во время клинических испытаний как вакцинированные, так и люди, которые получали плацебо, продемонстрировали очень малое количество развития тромбов.

"Количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей, в целом, кажется, не является больше, чем в общей популяции", - отметила Кук.

Всемирная организация здравоохранения также призывает страны продолжать использовать вакцину.

Ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока нет доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.

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Темы: ЕСкоронавирусвакцинация
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