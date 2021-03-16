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Ймовірний побічний ефект від AstraZeneca найчастіше вражає молодих жінок – німецькі лікарі

Вівторок, 16 березня 2021, 19:36

В Інституті Пауля Ерліха, за рекомендацією якого Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca, розповіли, що побачили подібність у семи випадках розвитку тромбів у вакцинованих пацієнтів.

Повідомлення цитують Bild та Spiegel, пише "Європейська правда".

У всіх семи випадках йшлося про людей віком 20-50 років. Тромби розвинулися між 4 і 16 днем після щеплення вакциною AstraZeneca.

У шести з них - усі жінки молодого та середнього віку - стався тромбоз церебральних вен. Ще один випадок, з крововиливом у мозок через нестачу тромбоцитів, з медичної точки зору був дуже подібним.

Троє з цих семи людей померли. 

Експерти, яких залучили до консультацій, зійшлися на думці, що у цих випадках простежується закономірність і зв’язок між розвитком таких станів і щепленням "не виглядає неправдоподібним". 

Також це статистично дещо більше, аніж кількість випадків серед населення загалом: "Очікувалося, що можливий один такий випадок, але повідомили про сім". 

Експерти звернули увагу також, що ці стани розвинулися у людей з вікової групи, для якої менший ризик серйозних ускладнень та смерті у разі COVID-19.

"З огляду на ці факти, Інститут Пауля Ерліха рекомендує, щоб щеплення вакциною AstraZeneca від коронавірусу призупинили з міркувань обережності для подальшого дослідження цих випадків", - підсумовують у повідомленні. 

Нагадаємо, Європейське медичне агентство в останньому повідомленні знову заявило, що не бачить ознак того, що саме вакцина стала причиною розвитку тромбів. 

Вже низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня для розгляду цього питання. 



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