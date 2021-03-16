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Вероятный побочный эффект от AstraZeneca чаще всего поражает молодых женщин - немецкие врачи

Вторник, 16 марта 2021, 18:36
Вероятный побочный эффект от AstraZeneca чаще всего поражает молодых женщин - немецкие врачи

В Институте Пауля Эрлиха, по рекомендации которого Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca, рассказали, что увидели сходство в семи случаях развития тромбов у вакцинированных пациентов.

Сообщение цитируют Bild и Spiegel, пишет "Европейская правда".

Во всех семи случаях речь шла о людях в возрасте 20-50 лет. Тромбы развились между 4 и 16 днем ​​после прививки вакциной AstraZeneca.

В шести из них - все женщины молодого и среднего возраста - произошел тромбоз церебральных вен. Еще один случай, с кровоизлиянием в мозг из-за недостатка тромбоцитов, с медицинской точки зрения был очень похожим.

Трое из этих семи человек умерли.

Эксперты, которых привлекли к консультациям, сошлись во мнении, что в этих случаях прослеживается закономерность и связь между развитием таких состояний и прививкой "не выглядит неправдоподобной".

Также это статистически несколько больше, чем количество случаев среди населения в целом: "Ожидалось, что возможен один такой случай, но сообщили о семи".

Эксперты обратили внимание также, что эти состояния развились у людей из возрастной группы, для которой меньше риск серьезных осложнений и смерти в случае COVID-19.

"Учитывая эти факты, Институт Пауля Эрлиха рекомендует прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса приостановить из соображений предосторожности для дальнейшего исследования этих случаев", - заключают в сообщении.

Напомним, Европейское медицинское агентство в последнем сообщении снова заявило, что не видит признаков того, что именно вакцина стала причиной развития тромбов.

Уже ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о развитии тромбов у вакцинированных людей.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта для рассмотрения этого вопроса.

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