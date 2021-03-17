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В трьох салонах США сталася стрілянина, щонайменше семеро людей загинули

Середа, 17 березня 2021, 04:01
Роберт Аарон Лонг, Cherokee County Sheriff’s Office via AP

В салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.

Джерело: The Associated Press, CNN

Деталі: Дві стрілянини відбулися в спа-салонах в Атланті, що знаходяться через дорогу один від одного. Було вбито чотирьох жінок. Ще одна стрілянина сталася в масажному салоні в окрузі Черокі на північ від Атланти, де троє людей були вбиті, ще двоє отримали поранення.

CNN уточнює, що на місці стрілянини в Черокі загинули двоє, ще три людини були госпіталізовані з пораненнями. У лікарні дві з них померли. Відтак загальна кількість загиблих сягає 8.

За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі – зазначається, що це 21-річний Роберт Аарон Лонг з Вудстока.

Повідомляється, що поки нема жодних вказівок на мотив. Посадовці округу Черокі розповіли, що поки невідомо, чи пов'язані ці події одна з одною, але вони розглядають таку можливість.

Теми: США


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