В салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

Источник: The Associated Press, CNN

Детали: Две стрельбы произошли в спа-салонах в Атланте, находящихся через дорогу друг от друга. Были убиты четыре женщины. Еще одна стрельба произошла в массажном салоне в округе Чероки на север от Атланты, где три человека были убиты, еще двое получили ранения.

CNN уточняет, что на месте стрельбы в Чероки погибли двое, еще три человека были доставлены в больницу с ранениями. В больнице два из них умерли. Поэтому общее число погибших достигает 8.

За несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Чероки - отмечается, что это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока.

Сообщается, что пока нет никаких указаний на мотив. Чиновники округа Чероки рассказали, что пока неизвестно, связаны ли эти события друг с другом, но они рассматривают такую ​​возможность.