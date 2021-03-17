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COVID-19: майже всі області України стали "помаранчевими"

Середа, 17 березня 2021, 11:32

В Україні 16 регіонів опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, 4 області - "жовті", стільки ж "червоних".

Джерело: МОЗ

Деталі: Лише 4 області в Україні залишилися у "жовтій" зоні поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська.

4 області як і раніше залишаються "червоними". Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Житомирську, Чернівецьку області.

Решта регіонів України опинилися у "помаранчевій" зоні.

16 березня у "помаранчевій" зоні було лише 10 регіонів.

 

За попередню добу у Україні госпіталізувати майже 5 тисяч людей із коронавірусом або підозрою на захворювання.

У деяких регіонах розгортають додаткові госпіталі та виділяють нові місця для хворих на COVID-19.

Також міська влада в окремих регіонах розглядає посилення карантину. Зокрема, у Львові. 

16 березня міський голова Києва Віталій Кличко попросив уряд посилити карантин для "помаранчевих" зон. За його словами, ситуація у Києві наближається до критичної, місць у лікарнях не вистачає. 

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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