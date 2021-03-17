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COVID-19: почти все области Украины стали "оранжевыми"

Среда, 17 марта 2021, 11:32

В Украине 16 регионов и столица оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области - "желтые", столько же "красных".

Источник: Минздрав

Детали: Лишь 4 области Украины остались в "желтой" зоне распространения коронавируса: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская.

4 области по-прежнему остаются "красными". Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой областях.

Остальные регионы Украины оказались в "оранжевой" зоне.

16 марта в "оранжевой" зоне было всего 10 регионов.

 

За минувшие сутки в Украине госпитализировать почти 5 тысячч людей с коронавирусом или подозрением на заболевание.

В некоторых регионах разворачивают дополнительные госпитали и выделяют новые места для больных COVID-19.

Также городские власти в отдельных регионах рассматривает усиление карантина. В частности, во Львове.

16 марта мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство усилить карантин для "оранжевых" зон. По его словам, ситуация в Киеве приближается к критической, мест в больницах не хватает.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина


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