COVID-19: почти все области Украины стали "оранжевыми"
В Украине 16 регионов и столица оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области - "желтые", столько же "красных".
Источник: Минздрав
Детали: Лишь 4 области Украины остались в "желтой" зоне распространения коронавируса: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская.
4 области по-прежнему остаются "красными". Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой областях.
Остальные регионы Украины оказались в "оранжевой" зоне.
16 марта в "оранжевой" зоне было всего 10 регионов.
За минувшие сутки в Украине госпитализировать почти 5 тысячч людей с коронавирусом или подозрением на заболевание.
В некоторых регионах разворачивают дополнительные госпитали и выделяют новые места для больных COVID-19.
Также городские власти в отдельных регионах рассматривает усиление карантина. В частности, во Львове.
16 марта мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство усилить карантин для "оранжевых" зон. По его словам, ситуация в Киеве приближается к критической, мест в больницах не хватает.
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