Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США анонсували розширення санкцій проти РФ через отруєння Навального

Середа, 17 березня 2021, 16:08

Міністерство торгівлі США пообіцяло розширити експортні обмеження щодо Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт міністерства.

"Використавши проти дисидентів нелегальні нервово-паралітичні засоби як усередині, так і за межами РФ, російський уряд діяв грубо порушуючи свої зобов'язання, передбачені Конвенцією про хімічну зброю, і безпосередньо піддав смертному ризику своїх громадян та громадян інших країн. Міністерство торгівлі прагне запобігти доступу Росії до чутливих технологій США, які можуть бути спрямовані на її шкідливу діяльність з розробки хімічної зброї" – йдеться у заяві міністерства торгівлі.

У зв’язку з цим Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі (BIS) анонсувало розширення експортних обмежень щодо Росії відповідно до рішення державного секретаря від 2 березня 2021 року про те, що уряд Росії використовував хімічну або біологічну зброю з порушенням міжнародного права проти власних громадян.

Санкції будуть включати нові експортні обмеження і вступлять в силу 18 березня. Зокрема, США будуть відмовляти в експорті в Росію товарів, які пов'язані з національною безпекою; також влада США призупинить дію ліцензій на обслуговування і заміну деталей і устаткування, які були раніше поставлені в Росію.

Нові обмеження є розширенням санкцій, запроваджених на початку березня проти дев’яти російських компаній.

Теми: СШАсанкціїНавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Судді дали 3,5 роки в’язниці за хабар

таблиціУ 39% українців Зеленський викликає негатив, 47% не влаштовують його якості

Верховний суд скасував указ про звільнення одіозної судді Царевич

відеоБайден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США

Жмака звільнили з посади очільника Укрзалізниці

У Львові вводять жорсткий карантин

Усі новини...
США
Половині українців сподобались санкції США проти Коломойського
Байден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США
Кулеба про звіт американської розвідки: чергове гучне фіаско РФ
Останні новини
17:10
ВООЗ рекомендує продовжити використання AstraZeneca, яка "налякала" половину країн ЄС
16:52
Виробництво яєць в Україні скоротилось на 16% – Держстат
16:31
Венедіктова поки нічого не готова сказати по справі "вагнерівців": йдуть експертизи
16:27
Вітренко: У разі невдалої приватизації Центренерго варто передати Кабміну або Міненерго
16:26
В Україні розгортають систему аеромедичної евакуації: "пілот" запустять у 7 областях
16:24
Нафтовий ринок повернеться на докризовий рівень у 2026 році – дослідження
16:23
Більше половини українців не готові вакцинуватися проти COVID-19
16:22
Польща від суботи запроваджує національний локдаун
16:09
Вторгнення в повітряний простір України: РФ "не бачила", щоб гвинтокрил порушив кордон
16:08
США анонсували розширення санкцій проти РФ через отруєння Навального
Усі новини...