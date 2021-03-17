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США анонсували розширення санкцій проти РФ через отруєння Навального

Середа, 17 березня 2021, 15:08
США анонсували розширення санкцій проти РФ через отруєння Навального

Міністерство торгівлі США пообіцяло розширити експортні обмеження щодо Росії у зв’язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт міністерства.

"Використавши проти дисидентів нелегальні нервово-паралітичні засоби як усередині, так і за межами РФ, російський уряд діяв грубо порушуючи свої зобов'язання, передбачені Конвенцією про хімічну зброю, і безпосередньо піддав смертному ризику своїх громадян та громадян інших країн. Міністерство торгівлі прагне запобігти доступу Росії до чутливих технологій США, які можуть бути спрямовані на її шкідливу діяльність з розробки хімічної зброї" – йдеться у заяві міністерства торгівлі.

У зв’язку з цим Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі (BIS) анонсувало розширення експортних обмежень щодо Росії відповідно до рішення державного секретаря від 2 березня 2021 року про те, що уряд Росії використовував хімічну або біологічну зброю з порушенням міжнародного права проти власних громадян.

Санкції будуть включати нові експортні обмеження і вступлять в силу 18 березня. Зокрема, США будуть відмовляти в експорті в Росію товарів, які пов'язані з національною безпекою; також влада США призупинить дію ліцензій на обслуговування і заміну деталей і устаткування, які були раніше поставлені в Росію.

Нові обмеження є розширенням санкцій, запроваджених на початку березня проти дев’яти російських компаній.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкціїНавальнийРосія
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