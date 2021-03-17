Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США анонсировали расширение санкций против РФ из-за отравления Навального

Среда, 17 марта 2021, 15:08
США анонсировали расширение санкций против РФ из-за отравления Навального

Министерство торговли США пообещало расширить экспортные ограничения для России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт министерства.

"Использовав против диссидентов нелегальные нервно-паралитические средства как внутри, так и за пределами РФ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о химическом оружии, и непосредственно подвергло смертному риску своих граждан и граждан других стран. Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к чувствительным технологиям США, которые могут быть направлены на ее вредоносную деятельность по разработке химического оружия", - говорится в заявлении министерства торговли.

В связи с этим Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) анонсировало расширение экспортных ограничений в отношении России в соответствии с решением государственного секретаря от 2 марта 2021 года о том, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие с нарушением международного права против собственных граждан.

Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта. В частности, США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью; также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию.

Новые ограничения являются расширением санкций, введенных в начале марта против девяти российских компаний.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАсанкцииНавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: