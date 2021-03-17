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США анонсировали расширение санкций против РФ из-за отравления Навального

Среда, 17 марта 2021, 16:08

Министерство торговли США пообещало расширить экспортные ограничения для России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт министерства.

"Использовав против диссидентов нелегальные нервно-паралитические средства как внутри, так и за пределами РФ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о химическом оружии, и непосредственно подвергло смертному риску своих граждан и граждан других стран. Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к чувствительным технологиям США, которые могут быть направлены на ее вредоносную деятельность по разработке химического оружия", - говорится в заявлении министерства торговли.

В связи с этим Бюро промышленности и безопасности министерства торговли (BIS) анонсировало расширение экспортных ограничений в отношении России в соответствии с решением государственного секретаря от 2 марта 2021 года о том, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие с нарушением международного права против собственных граждан.

Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта. В частности, США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью; также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию.

Новые ограничения являются расширением санкций, введенных в начале марта против девяти российских компаний.

Темы: СШАсанкцииНавальныйРосcия


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