Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ рекомендує продовжити використання AstraZeneca, яка "налякала" половину країн ЄС

Середа, 17 березня 2021, 16:10
ВООЗ рекомендує продовжити використання AstraZeneca, яка налякала половину країн ЄС

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує продовжити щеплення вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca, попри те, що низка країн останніми днями призупинили її використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Вакцинація від коронавірусу не зменшує ризики захворювання чи смерті з інших причин. Тромбоемболічні ситуації - досить поширені. Венозна тромбоемболія - це третя найпоширеніша серцево-судинна хвороба у всьому світі", - зазначає ВООЗ у своїй заяві.

При цьому, комітет ВООЗ з питань безпечності вакцин ретельно досліджує останні дані про AstraZeneca.

"Щойно ми завершимо перегляд, ВООЗ негайно повідомить громадськості про свої висновки. На даний час ВООЗ вважає, що переваги вакцини AstraZeneca більші, ніж її ризики, та рекомендує продовжувати щеплення", - додають у повідомленні.  

Нагадаємо, на сьогодні щонайменш 14 країн Євросоюзу вирішили призупинити щеплення вакциною AstraZeneca через поодинокі випадки розвитку тромбів невдовзі після вакцинації. 

Європейський регулятор - Європейське медичне агентство - вважає, що застосування вакцини не варто зупиняти на час розслідування і переваги вакцинації продовжують бути більшими, ніж її ризики. 

Детальніше про це - у статті Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: