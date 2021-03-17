ВООЗ рекомендує продовжити використання AstraZeneca, яка "налякала" половину країн ЄС

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує продовжити щеплення вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca, попри те, що низка країн останніми днями призупинили її використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Вакцинація від коронавірусу не зменшує ризики захворювання чи смерті з інших причин. Тромбоемболічні ситуації - досить поширені. Венозна тромбоемболія - це третя найпоширеніша серцево-судинна хвороба у всьому світі", - зазначає ВООЗ у своїй заяві.

При цьому, комітет ВООЗ з питань безпечності вакцин ретельно досліджує останні дані про AstraZeneca.

"Щойно ми завершимо перегляд, ВООЗ негайно повідомить громадськості про свої висновки. На даний час ВООЗ вважає, що переваги вакцини AstraZeneca більші, ніж її ризики, та рекомендує продовжувати щеплення", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні щонайменш 14 країн Євросоюзу вирішили призупинити щеплення вакциною AstraZeneca через поодинокі випадки розвитку тромбів невдовзі після вакцинації.

Європейський регулятор - Європейське медичне агентство - вважає, що застосування вакцини не варто зупиняти на час розслідування і переваги вакцинації продовжують бути більшими, ніж її ризики.

Детальніше про це - у статті Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.