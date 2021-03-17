ВОЗ рекомендует продолжить использование AstraZeneca, которая "напугала" половину стран ЕС

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, несмотря на то, что ряд стран в последние дни приостановили ее использование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Вакцинация от коронавируса не умаляет риски заболевания или смерти по другим причинам. Тромбоэмболические ситуации - достаточно распространены. Венозная тромбоэмболия - это третья самая распространенная сердечно-сосудистая болезнь во всем мире", - отмечает ВОЗ в своем заявлении.

При этом, комитет ВОЗ по вопросам безопасности вакцин тщательно исследует последние данные об AstraZeneca.

"Как только мы завершим анализ, ВОЗ немедленно сообщит общественности о своих выводах. В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca больше, чем ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - добавляют в сообщении.

Напомним, сегодня как минимум 14 стран Евросоюза решили приостановить прививки вакциной AstraZeneca через единичные случаи развития тромбов вскоре после вакцинации.

Европейский регулятор - Европейское медицинское агентство - считает, что применение вакцины не стоит останавливать на время расследования и преимущества вакцинации продолжают быть больше, чем ее риски.