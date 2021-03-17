У Києві заборонили відвідувати футбольні матчі
Через пандемію в Києві забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації – таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник
Пряма мова Поворозника: "У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна…
При цьому 18 березня у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!".
Деталі: Він також додав, що КМДА вирішила розпочати весняні канікули для учнів столичних закладів загальної середньої освіти з 18 березня.
Наразі невідомо, на який термін діятиме заборона.
Нагадаємо:
- 18 березня у Києві відбудеться матч Ліги Європи "Шахтар" – "Рома".
- 21-го відбудеться матч 19-го туру УПЛ "Динамо" – "Рух".
- У першому матчі 1/8 фіналу донецький "Шахтар" розгромлений італійською "Ромою" з рахунком 3:0.