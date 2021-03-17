У Києві заборонили відвідувати футбольні матчі

Через пандемію в Києві забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації – таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Пряма мова Поворозника: "У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна…

При цьому 18 березня у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!".

Деталі: Він також додав, що КМДА вирішила розпочати весняні канікули для учнів столичних закладів загальної середньої освіти з 18 березня.

Наразі невідомо, на який термін діятиме заборона.

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