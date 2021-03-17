В Киеве запретили посещать футбольные матчи
Из-за пандемии в Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации - такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник
Прямая речь Поворозника: "В столице ситуация с распространением болезни - сложная ...
При этом 18 марта в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы не должны этого не допустить!".
Детали: Он также добавил, что КГГА решила начать весенние каникулы для учеников столичных заведений общего среднего образования с 18 марта.
Пока неизвестно, на какой срок будет действовать запрет.
Напомним
- 18 марта, в Киеве состоится матч "Шахтер" - "Рома".
- 21-го состоится матч 19-го тура УПЛ "Динамо" - "Движение".
- В первом матче 1/8 финала донецкий "Шахтер" разгромлен итальянской "Ромой" со счетом 3: 0.