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Вибух у Боярці: загинув чоловік, який хотів підірвати свою колишню подругу

Середа, 17 березня 2021, 22:41
Вибух у Боярці: загинув чоловік, який хотів підірвати свою колишню подругу

16 березня на одній з вулиць Боярки стався вибух. Поліцейські виявила, що підірвався чоловік, який ніс вибухівку для своєї колишньої подруги.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Поліція зробила експертизу і з’ясувала, що внаслідок вибуху загинув 34-річний уродженець Криму, який останнім часом жив у столиці.

Як з’ясувалося, у місті Боярка мешкала колишня подруга загиблого, якій він позичив гроші. Але між молодими людьми відбулася сварка, тому чоловік прагнув повернути борг. Жінка відмовилася віддавати гроші. Тоді чоловік не знайшов нічого кращого, як помститися. Він обладнав майстерню, придбав необхідні речовини та зробив саморобний вибуховий пристрій.

Чоловік приїхав на таксі до місця призначення і через декілька хвилин після того, як він вийшов з автомобіля, пролунав вибух. До місця проживання жінки він не дійшов декілька метрів – пристрій вибухнув у його руках.

Нагадаємо: Поліцейські Київщини встановлюють обставини вибуху у Боярці, в результаті якого, за попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Українська правда

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Теми: Київська областьвибух
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