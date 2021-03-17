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Взрыв в Боярке: погиб человек, который хотел взорвать свою бывшую подругу

Среда, 17 марта 2021, 23:41

16 марта на одной из улиц Боярки произошел взрыв. Полицейские обнаружили, что подорвался мужчина, который нес взрывчатку для своей бывшей подруги.

Источник: полиция Киевщины

Детали: Полиция сделала экспертизу и выяснила, что в результате взрыва погиб 34-летний уроженец Крыма, который в последнее время жил в столице.

Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда человек не нашел ничего лучшего, как отомстить.  Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство.

Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках.

Напомним: Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке, в результате которого, по предварительной информации, пострадал один человек.

Украинская правда
Темы: Киевская областьвзрыв


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