Кравчук змінив думку щодо води для Криму і допускає атаку Росії з півдня

За ситуацію з водою в Криму несе відповідальність окупант, заявив перший президент України Леонід Кравчук, який раніше допускав подачу води на півострів із боку України.

Джерело: Леонід Кравчук в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Зараз я бачу, що Крим хочуть перетворити на військову базу і вже введений Крим в систему Російської Федерації, став одним з округів, то тепер за все несе відповідальність Росія. І Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія.

Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь – цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою.

Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду – нічого не вийде".

Цьому передувало: Раніше Леонід Кравчук, який очолює делегацію України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, говорив, що воду в анексований Крим "можна дати в разі гуманітарної катастрофи".