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Кравчук изменил мнение о воде для Крыма и допускает атаку России с юга

Четверг, 18 марта 2021, 07:15
Кравчук изменил мнение о воде для Крыма и допускает атаку России с юга

За ситуацию с водой в Крыму несет ответственность оккупант, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, который ранее допускал подачу воды на полуостров со стороны Украины.

Источник: Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сейчас я вижу, что Крым хотят превратить в военную базу и уже введен Крым в систему Российской Федерации, стал одним из округов, так что теперь за все несет ответственность Россия. И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия.

Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой.

Это будет одна из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду– ничего не получится".

Этому предшествовало: Раньше Леонид Кравчук, который возглавляет делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, говорил, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымводаоккупацияРосcияКравчук
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