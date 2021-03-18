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Канцлер Австрії користувався літаком Фірташа – ЗМІ

Четвер, 18 березня 2021, 09:16

Канцлер Австрії Себастіан Курц використав приватний літак, який ймовірно належить українському олігархові-втікачу Дмитру Фірташу, щоб повернутися додому із зустрічі на вищому рівні в Тель-Авіві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації австрійського видання ZackZack.

За даними видання, 4 березня Себастіан Курц разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прибув до Ізраїля на данському державному літаку для обговорення питання вакцинації.

Після візиту він повертався додому разом з австрійською делегацією на орендованому приватному літаку Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK. Після висадки Курца у Відні літак OE-IRK попрямував до Києва. 

В офісі Курца заявили виданню, що літак був замовлений для канцлера, що є "стандартним процесом".

"Це абсолютно стандартний процес бронювання індивідуальних авіаперельотів через такі компанії, як Avcon Jet. Нам невідомо, кому належить відповідний літак, і це не має значення", - заявили у канцелярії глави уряду Австрії.

Видання стверджує, що має у своєму розпорядженні угоду, укладену між пов’язаною з Фірташем компанією Ukrinvest Holding AG з офісом у Відні та віденською компанією Avcon Jet AG, від листопада 2017 року. Згідно з угодою, Avcon відповідає за експлуатацію Embraer 600 Legacy з реєстраційним номером OE-IRK.

PR-менеджер Фірташа Даніель Капп заявив виданню, що літак належить "компанії, яку можна віднести до Фірташа, але управляється автономно третьою стороною".

Український олігарх Дмитро Фірташ проживає в Австрії з 2014 року, борючись з американським ордером на екстрадицію, і за цей час зблизився з австрійською політиичною елітою.

 У юридичній команді Фірташа працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер, а Даніель Капп раніше працював представником іншого колишнього лідера правлячої Австрійської народної партії - Йозефа Прьолля, який також був віце-канцлером Австрії.

Фірташ живе на віллі в Відні великого донора Австрійської народної партії Александра Шютца, підкреслює видання.

Теми: ФірташавіаАвстрія


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