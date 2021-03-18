Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа – СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, который вероятно принадлежит украинскому олигарху-беглецу Дмитрию Фирташу, чтобы вернуться домой со встречи на высшем уровне в Тель-Авиве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации австрийского издания ZackZack.

По данным издания, 4 марта Себастьян Курц вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прибыл в Израиль на датском государственном самолете для обсуждения вопроса вакцинации.

После визита он возвращался домой вместе с австрийской делегацией на арендованном частном самолете Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.

В офисе Курца заявили изданию, что самолет был заказан для канцлера, что является "стандартным процессом".

"Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения", - заявили в канцелярии главы правительства Австрии.

Издание утверждает, что располагает соглашением, заключенным между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG, от ноября 2017 года. Согласно договору, Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.

PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп заявил изданию, что самолет принадлежит "компании, которую можно отнести к Фирташу, но которая управляется автономно третьей стороной".

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ проживает в Австрии с 2014 года, борясь с американским ордером на экстрадицию, и за это время сблизился с австрийской политиичною элитой.

В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а Даниэль Капп ранее работал представителем другого бывшего лидера правящей Австрийской народной партии - Йозефа Прёлля, который также был вице-канцлером Австрии.

Фирташ живет на вилле в Вене большого донора Австрийской народной партии Александра Шютца, подчеркивает издание.