Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білий дім пообіцяв відповідь на дестабілізуючі дії Росії у найближчі тижні

Четвер, 18 березня 2021, 10:48
Фото з Twitter ЄП

Сполучені Штати в найближчі тижні дадуть відповідь на комплекс "дестабілізуючих дій" з боку Росії.

Про це на брифінгу в середу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США також відреагують на низку дестабілізуючих російських дій. І як ви знаєте, і, як ми вже говорили, ми запросили нові або розсекречені оцінки розвідки у чотирьох таких областях і плануємо відповісти на кожну з них найближчими тижнями", - сказала Псакі.

Вона запевнила, що відносини США та особисто президента з росіянами будуть "сильно відрізнятися від того, що ми спостерігали за останні чотири роки" - тобто за президентства Трампа.

Псакі заявила, що Росія буде притягнута до відповідальності після того, як звіт американської розвідки підтвердив, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.

"Звичайно, росіяни будуть нести відповідальність за здійснені дії", - сказала вона.

Нагадаємо, 17 березня в інтерв’ю ABC News Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.

У вівторок 17 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.

Читайте також: Як Росія втручалася у вибори-2020 у США: всі деталі нового звіту розвідки

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Підозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної дівчинки

Канцлер Австрії користувався літаком Фірташа – ЗМІ

15 тисяч українців із COVID і 4,4 тисячі госпіталізацій – епідемія набирає оберти

Кравчук змінив думку щодо води для Криму і допускає атаку Росії з півдня

Головні новини середи і ночі: Байден назвав Путіна "вбивцею", звіт Ірану про літак МАУ

ВРП винесла попередження судді Біцюку, який дозволив примусово привести Вовка

Усі новини...
США
США засудили арешт журналіста Єсипенка в Криму
США анонсували розширення санкцій проти РФ через отруєння Навального
Половині українців сподобались санкції США проти Коломойського
Останні новини
11:11
"Центренерго": Вугілля у держшахт закуповувалося через фірму-прокладку
10:48
Білий дім пообіцяв відповідь на дестабілізуючі дії Росії у найближчі тижні
10:44
У "Асканії-Новій" продовжують гинути птахи з Червоної книги
10:31
Роднянський-молодший претендує на посаду в наглядовій раді Ощадбанку
10:18
У Києві 30 смертей від COVID за добу і більше тисячі нових хворих
10:16
відео Підозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної дівчинки
10:12
США засудили арешт журналіста Єсипенка в Криму
09:59
Експерти про вплив погоди на COVID: теплий сезон – не привід знімати маски
09:49
Росія в ООН провела пропагандистський захід про окупований Крим – МЗС
09:32
Бунт в Лук'янівському СІЗО: Ще двох "торнадівців" звільнили з-під варти
Усі новини...