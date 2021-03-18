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Білий дім пообіцяв відповідь на дестабілізуючі дії Росії у найближчі тижні

Четвер, 18 березня 2021, 09:48
Білий дім пообіцяв відповідь на дестабілізуючі дії Росії у найближчі тижні
Фото з Twitter ЄП

Сполучені Штати в найближчі тижні дадуть відповідь на комплекс "дестабілізуючих дій" з боку Росії.

Про це на брифінгу в середу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США також відреагують на низку дестабілізуючих російських дій. І як ви знаєте, і, як ми вже говорили, ми запросили нові або розсекречені оцінки розвідки у чотирьох таких областях і плануємо відповісти на кожну з них найближчими тижнями", - сказала Псакі.

Вона запевнила, що відносини США та особисто президента з росіянами будуть "сильно відрізнятися від того, що ми спостерігали за останні чотири роки" - тобто за президентства Трампа.

Псакі заявила, що Росія буде притягнута до відповідальності після того, як звіт американської розвідки підтвердив, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.

"Звичайно, росіяни будуть нести відповідальність за здійснені дії", - сказала вона.

Нагадаємо, 17 березня в інтерв’ю ABC News Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.

У вівторок 17 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.

Читайте також: Як Росія втручалася у вибори-2020 у США: всі деталі нового звіту розвідки

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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