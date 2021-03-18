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Белый дом пообещал ответ на дестабилизирующие действия России в ближайшие недели

Четверг, 18 марта 2021, 09:48
Белый дом пообещал ответ на дестабилизирующие действия России в ближайшие недели
Фото с Twitter ЕП

Соединенные Штаты в ближайшие недели ответят на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России.

Об этом на брифинге в среду заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден дал понять, что США также отреагируют на ряд дестабилизирующих российских действий. И как вы знаете, и, как мы уже говорили, мы запросили новые или рассекреченные оценки разведки в четырех таких областях и планируем ответить на каждую из них в ближайшие недели", - сказала Псаки.

Она заверила, что отношения США и лично президента с россиянами будут "сильно отличаться от того, что мы наблюдали за последние четыре года" - то есть при президентстве Трампа.

Псаки заявила, что Россия будет привлечена к ответственности после того, как отчет американской разведки подтвердил, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

"Конечно, россияне будут нести ответственность за совершенные действия", - сказала она.

Напомним, 17 марта в интервью ABC News Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Во вторник 16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Джо Байдена.

Читайте также: Как Россия вмешивалась в выборы-2020 в США: все детали нового отчета разведки

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Темы: СШАРосcия
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