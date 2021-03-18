YouTube обмежив канал російського ТБ через відео про фашистів і Україну
Четвер, 18 березня 2021, 14:47
Відеохостинг YouTube обмежив роботу аккаунта російського телеканалу "Вести.Крым" через опубліковане раніше відео про Україну і фашистів.
Джерело: заява телеканалу "Вести.Крым"
Деталі: Каналу заборонили з 18 березня на тиждень викладати нові записи і проводити прямі трансляції.
В заяві вказується, що причиною для введення обмежень стала публікація від 21 квітня 2019 року із заголовком "Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР".
Зараз відео недоступне. На сторінці записи сказано, що YouTube видалив її через "мову ворожнечі".
YouTube-аккаунт телеканалу залишився доступний.