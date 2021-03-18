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YouTube обмежив канал російського ТБ через відео про фашистів і Україну

Четвер, 18 березня 2021, 15:47

Відеохостинг YouTube обмежив роботу аккаунта російського телеканалу "Вести.Крым" через опубліковане раніше відео про Україну і фашистів.

Джерело: заява телеканалу "Вести.Крым"

Деталі: Каналу заборонили з 18 березня на тиждень викладати нові записи і проводити прямі трансляції.

В заяві вказується, що причиною для введення обмежень стала публікація від 21 квітня 2019 року із заголовком "Ось хто в пошані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР".

Зараз відео недоступне. На сторінці записи сказано, що YouTube видалив її через "мову ворожнечі".

YouTube-аккаунт телеканалу залишився доступний.

Теми: Росіяпропаганда


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