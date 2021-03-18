YouTube ограничил канал российского ТВ из-за видео о фашистах и Украине
Четверг, 18 марта 2021, 15:47
Видеохостинг YouTube заблокировал работу аккаунта российского телеканала "Вести.Крым" из-за опубликованного ранее видео об Украине и фашистах.
Источник: заявление телеканала "Вести.Крым"
Детали: Каналу запретили с 18 марта на неделю выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции.
В заявлении указывается, что причиной для введения ограничений стала публикация от 21 апреля 2019 с заголовком "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".
Сейчас видео недоступно. На странице записи сказано, что YouTube удалил его из-за "языка вражды".
YouTube-аккаунт телеканала остался доступным.