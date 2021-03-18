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YouTube ограничил канал российского ТВ из-за видео о фашистах и Украине

Четверг, 18 марта 2021, 14:47
YouTube ограничил канал российского ТВ из-за видео о фашистах и Украине

Видеохостинг YouTube заблокировал работу аккаунта российского телеканала "Вести.Крым" из-за опубликованного ранее видео об Украине и фашистах.

Источник: заявление телеканала "Вести.Крым"

Детали: Каналу запретили с 18 марта на неделю выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции.

В заявлении указывается, что причиной для введения ограничений стала публикация от 21 апреля 2019 с заголовком "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".

Сейчас видео недоступно. На странице записи сказано, что YouTube удалил его из-за "языка вражды".

YouTube-аккаунт телеканала остался доступным.

Темы: Росcияпропаганда
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