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Держдеп США пригрозив санкціями компаніям, що добудовують "Північний потік-2"

Четвер, 18 березня 2021, 22:17
Держдеп США пригрозив санкціями компаніям, що добудовують Північний потік-2

Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як зазначив президент, "Північний потік-2" є поганим проєктом для Німеччини, України і наших партнерів і союзників у Центрально-Східній Європі. Держдеп відстежує зусилля із добудови "Північного потоку-2" та оцінює інформацію про компанії, які, схоже, залучені до проєкту", - заявив 18 березня державний секретар Ентоні Блінкен. 

Він зауважив, що і попередні адміністрації США дотримувалися думки, що це - геополітичний проєкт РФ, що має на меті розділити Європу і послабити європейську енергобезпеку. 

"Санкційне законодавстве, ухвалене Конгресом у 2019 році і розширене у 2020 році, має значну підтримку двопартійної більшості. Адміністрація Байдена дотримується зобов’язання виконувати це законодавство. 

Держдеп попереджає, що будь-яка компанія, залучена до будівництва "Північного потоку-2", ризикує опинитися під санкціями США та повинна негайно припинити роботу над газопроводом", - наголосив Ентоні Блінкен. 

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.

Теми: Північний потік-2СШАсанкції
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