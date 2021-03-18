Держдеп США пригрозив санкціями компаніям, що добудовують "Північний потік-2"

Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Як зазначив президент, "Північний потік-2" є поганим проєктом для Німеччини, України і наших партнерів і союзників у Центрально-Східній Європі. Держдеп відстежує зусилля із добудови "Північного потоку-2" та оцінює інформацію про компанії, які, схоже, залучені до проєкту", - заявив 18 березня державний секретар Ентоні Блінкен.

Він зауважив, що і попередні адміністрації США дотримувалися думки, що це - геополітичний проєкт РФ, що має на меті розділити Європу і послабити європейську енергобезпеку.

"Санкційне законодавстве, ухвалене Конгресом у 2019 році і розширене у 2020 році, має значну підтримку двопартійної більшості. Адміністрація Байдена дотримується зобов’язання виконувати це законодавство.

Держдеп попереджає, що будь-яка компанія, залучена до будівництва "Північного потоку-2", ризикує опинитися під санкціями США та повинна негайно припинити роботу над газопроводом", - наголосив Ентоні Блінкен.

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.

За інформацією німецьких ЗМІ, уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти подальшого розвитку подій з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загрози санкцій США.