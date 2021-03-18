Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим "Северный поток-2"

Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как отметил президент, "Северный поток-2" является плохим проектом для Германии, Украины и наших партнеров и союзников в Центрально-Восточной Европе. Госдеп отслеживает усилия по завершению строительства "Северного потока-2" и оценивает информацию о компаниях, которые, похоже, вовлечены в проект", - заявил 18 марта Государственная секретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что и предыдущие администрации США придерживались мнения, что это - геополитический проект РФ, цель которого - разделить Европу и ослабить европейскую энергобезопасность.

"Санкционное законодательство, принятое Конгрессом в 2019 году и расширенное в 2020 году, имеет значительную поддержку двухпартийного большинства. Администрация Байдена придерживается обязательства выполнять это законодательство.

Госдеп предупреждает, что любая компания, вовлеченная в строительство "Северного потока-2", рискует оказаться под санкциями США и должна немедленно прекратить работу над газопроводом", - отметил Энтони Блинкен.

Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.