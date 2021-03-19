За добу в Україні - більше 15 тисяч нових хворих на COVID, госпіталізували 4 444 людини

За минулу добу в Україні діагностували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізували 4 444 особи, зафіксовано 262 смерті, одужало 4 592 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Всього за добу 18 березня протестовано 115 274 людей (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 519 926 людей, одужало 1 248 782 пацієнти, померли 29 515 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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