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За сутки в Украине - более 15 тысяч новых больных COVID, госпитализированы 4444 человека

Пятница, 19 марта 2021, 07:19
За сутки в Украине - более 15 тысяч новых больных COVID, госпитализированы 4444 человека

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировали 4444 человека, зафиксировано 262 смерти, выздоровели 4592 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Всего за сутки 18 марта протестировано 115 274 человека (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).

За все время пандемии в Украине заболело 1 519 926 человек, выздоровели 1 248 782 пациента, умерли 29 515 человек.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусМинздрав
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